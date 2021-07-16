Верховная рада уходит на каникулы до осени. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня закрыл последнее пленарное заседание этой сессии парламента.

Об это Разумков сообщил в пятницу, 16 июля.

"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым. Сейчас звучит гимн", - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.

Однако, еще предусмотрено внеочередное заседание на следующей неделе. На нем депутаты от "Слуги народа" вынесут постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов.

Верховная Рада также проведет два внеочередных заседания в августе. 23 августа состоится внеочередная сессия, которая будет посвящена "Крымской платформе" и пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.

Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.