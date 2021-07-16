Офис генпрокурора сообщил о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ Александру Тупицкому, который 13 июля выиграл у суд, касавшийся указа Владимира Зеленского о его увольнении.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Тупицкого обвиняют в том, что после отстранения в декабре 2020 года он передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По версии Офиса генпрокурора, такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания Тупицкого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное.

Правоохранители сообщили Тупицкому о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский созвал заседание СНБО для отстранения Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

Затем Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В марте Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Однако в июле Верховный Суд признал указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.