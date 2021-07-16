В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №5558 президента Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил.

"За" соответствующее решение проголосовали 312 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных Сил Украины на 11 000 военнослужащих, доведя общее количество ВСУ до 261 тысяч человек.

Отметим, что действующим на сегодня Законом Украины от 6 марта 2015 № 235-VIII, нормативная численность Вооруженных Сил Украины (ВСУ) установлена в количестве, не превышающем 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Напомним, Владимир Зеленский выступил с этой инициативой в мае 2021 года. Тогда он и зарегистрировал законопроект в Верховной Раде.

29 июня Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об увеличении численности вооруженных сил. Тогда поддержали такое решение 320 парламентариев.

Также мы рассказывали, что Рада на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении законопроект президента Украины "О национальном сопротивлении", который предусматривает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов. В нем речь идет о создании новых вооружённых формирований, которые будут контролировать людьми, назначаемыми напрямую Зеленским.