В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского "О национальном сопротивлении", которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

"За" соответствующий документ №5557 проголосовали 313 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

В пояснительной записке к документу указаны такие задачи законопроекта:

формирование в Украине национального сопротивления;

содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления;

нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления.

определение основ финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и лиц, выполняющих задачи сопротивления.

"Принятие законопроекта... позволит решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражение агрессии со стороны другого государства, выработке на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в Украине национального сопротивления как неотъемлемой составляющей всеохватывающей обороны государства", - сказано в пояснительной записке.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят 29 июня, тогда его поддержали 318 нардепов.

"Страна" подробно разбиралась, в чем суть законопроекта "О национальном сопротивлении". Если в 2014 году добробаты (в большинстве случаев) создавались под эгидой МВД и его главы Арсена Авакова, то сейчас все силы территориальной обороны будут подчиняться президенту, его назначенцам на местах и военным. Причем формировать добровольческие "армии" в регионах по закону можно будет уже сейчас, без всякой войны. Они будут вооружены как за счет бюджета, так и получат право использовать свое оружие.