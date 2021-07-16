Национальный совет назначил проверку телеканала "Интер". Регулятор заявил о демонстрации фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Всего за период с 28 июня по 11 июля было зафиксировано трансляцию 11 советских фильмов: "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

"Среди их участников (актеров, режиссеров и тому подобное) являются лица, которые на государственном уровне признаны такими, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении регулятора.

Это означает, что трансляция этих фильмов запрещена согласно законодательству.

"По решению Национального совета деятельность ЧАО "Телеканал "Интер" будет проверена в период с 30 июля по 13 августа. Для проведения проверки вещатель должен предоставить регулятору определенные решением документы и материалы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме него в мае въезд в Украину закрыли для российских звезд Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.