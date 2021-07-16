Заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило рассказала "Стране", как на рождаемость в Украине повлияла динамика государственных выплат на рождение детей.

"Увеличение выплат – это один из факторов, который влияет на рождение детей. В 2014-2015 году в процессе экономии средств правительство изменило порядок выплат при рождении ребенка. Это немного увеличило размер выплат на первого ребенка, но поскольку при этом дифференциация по очередности рождения была устранена (до этого за рождение каждого следующего ребёнка выплаты были больше - Ред.), "пострадали" именно вторые, третьи и последующие рождения", - объясняет она.

Эксперт добавила, что ощутимый спад рождаемости наблюдается в Украине и в период эпидемии коронавируса.

"Также влияет экономическая неопределенность и военные действия. Поэтому люди снова стали откладывать рождение вторых и третьих детей. Сейчас также играет роль ковидная ситуация – с сентября прошлого года начался помесячный спад рождаемости больше обычного. Если обычно в среднем за последние годы это 35- 40 тысяч рождений в этот месяц, то сейчас это 22 тысячи по состоянию на апрель месяц", - утверждает Курило.

По ее словам, планируемое и желаемое число детей в Украине также различается.

"У нас население декларирует, что желаемое количество детей – двое. Но есть еще планируемое число детей, и у многих пар это нынче один ребенок", - рассказала Курило.

Однако демограф добавила, что социальная помощь не является основным фактором, влияющим на рождение детей среди украинцев.

"Факторы, которые могли бы вызвать повышение рождаемости – это повышение стандартов оплаты труда, решение жилищной проблемы и условия для совмещения занятости с материнством/отцовством. Социальные помощи, особенно одноразового характера, стоят у украинцев на последующих местах. На Западе практики госвыплат построены иначе – там речь идет о систематической помощи на длительный период, а не единоразовой или кратковременной выплате. То есть, каждый месяц идет какая-то оплата, в особенности – одиноким, а также многодетным родителям", - объяснила Ирина Курило.

В то же время многодетным украинцам проще решиться на рождение еще одного ребенка, чем однодетным.

"У большинства репродуктивно здоровых пар в Украине один ребенок рождается в любом случае, однодетность очень распространена. В Европе больше женщин, которые при прочих равных условиях остаются бездетными. Но вместе с тем там больше тех, кто рожает третьего и четвертого ребенка. У нас на рождение первого ребенка идут почти всегда, а вот на рождение второго – реже. Многодетной матери, у которой уже есть четверо детей, решиться на рождение пятого проще, чем женщине с одним ребенком - на рождение второго", - подытожила эксперт.

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