Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в Германии 12 июля, ничего не принесли. Стороны не пришли к пониманию по вопросам "Северного потока-2" и "формулы Штайнмайера", а Меркель "немного сдала украинские интересы в пользу России".

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Комментируя заявление канцлера Германии о том, что "формула Штайнмайера" должна быть в украинском законодательстве, Арестович заявил, что Меркель - "уходящий политик".

"Это ее позиция. На самом деле, госпожа Меркель - уходящий политик. И президент с госпожой Меркель не нашли общего языка и понимания по целому спектру вопросов: начиная от судьбы "Северного потока-2" и и заканчивая имплементации "формулы Штайнмайера". Вежливые заявления во время общей пресс-конференции - это просто чтобы не ругаться на этой пресс-конференции. Просто не стал делать взрывную сенсацию во время вежливых дипломатических заявлений по результатам визита, который фактически ничего не принес", - сказал Алексей Арестович.

Также Арестович заявил, что Ангела Меркель сдала украинские интересы в пользу России.

"А не принес потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России... Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. Часть Запада настолько серьезно обеспокоена проблемой Китая, готова договориться с Россией, цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди", - сказал Арестович.

Кроме того, по словам Арестовича, когда Зеленский заявил, что Украина поддерживает кластеры по Донбассу, имея в виду кластеры с украинскими поправками. Отметим, что согласно подготовленным Францией и Германией кластерам выборы на Донбассе будут проведены и особый статус региона будет введен еще до передачи Украине контроля над границей. В украинском варианте кластеров по выполнению Минских соглашений предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов на Донбассе, а вместо "народной милиции" создать согласованные с украинскими властями патрули.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что пишут немецкие СМИ о встрече Зеленского с Меркель.

Также мы подробно рассказывали о том, как прошел визит Зеленского в Германию и чем на самом деле закончились его переговоры с Меркель.