Кандидат на пост главы МВД Денис Монастырский выступая перед депутатами Верховной Рады, рассказал о своих приоритетах на должности. После выступления Монастырского пройдет голосование за его назначение на должность министра внутренних дел.

Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Рада"

Монастырский выступил перед часом вопросов от нардепов. В своем выступлении он перечислил ряд приоритетов, которых он планирует придерживаться на должности министра внутренних дел.

Ниже перечислим их тезисно:

Воры в законе. Монастырский считает их проблемой, ведь они распространяют преступное влияни. В этом вопросе он поддерживает СНБО. Монастырский заявил, что "воры в законе" не уйдут от ответственности Условия работы патрульных полицейских. Кандидат на пост главы МВД пообещал, что условия работы 17 тысяч сотрудников патрульной полиции будут улучшать Видеоконтроль на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - заявил Монастырский. Эту проблему должна решить система видеофиксации нарушений. Весовой контроль для тяжелого транспорта. Монастырский пообещал "не дать грузовикам убивать дороги". Эту проблему должны решить штрафы за перегруз Цифровизация полиции. В этом направлении министр внутренних дел планирует заручиться поддержкой министра цифровой трансформации Федорова.

Комментируя вопрос дела Шеремета, Монастырский предложил дождаться итогов суда. "Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы", - сказал он

Как сообщалось, Денис Монастырский должен занять место Арсена Авакова, который подал в отставку 13 июля

Голосование за отставку Авакова прошло в Раде в четверг, 15 июля. В тот же день было внесено представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

"Страна" рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его.