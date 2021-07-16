Воры в законе и видеоконтроль. Монастырский назвал приоритеты на новом посту и прокомментировал дело Шеремета
Кандидат на пост главы МВД Денис Монастырский выступая перед депутатами Верховной Рады, рассказал о своих приоритетах на должности. После выступления Монастырского пройдет голосование за его назначение на должность министра внутренних дел.
Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Рада"
Монастырский выступил перед часом вопросов от нардепов. В своем выступлении он перечислил ряд приоритетов, которых он планирует придерживаться на должности министра внутренних дел.
Ниже перечислим их тезисно:
- Воры в законе. Монастырский считает их проблемой, ведь они распространяют преступное влияни. В этом вопросе он поддерживает СНБО. Монастырский заявил, что "воры в законе" не уйдут от ответственности
- Условия работы патрульных полицейских. Кандидат на пост главы МВД пообещал, что условия работы 17 тысяч сотрудников патрульной полиции будут улучшать
- Видеоконтроль на дорогах. "У меня есть мечта, чтобы каждые 5 лет смертность на дорогах уменьшалась вдвое аж до нуля", - заявил Монастырский. Эту проблему должна решить система видеофиксации нарушений.
- Весовой контроль для тяжелого транспорта. Монастырский пообещал "не дать грузовикам убивать дороги". Эту проблему должны решить штрафы за перегруз
- Цифровизация полиции. В этом направлении министр внутренних дел планирует заручиться поддержкой министра цифровой трансформации Федорова.
Комментируя вопрос дела Шеремета, Монастырский предложил дождаться итогов суда. "Сейчас дело находится в суде. Давайте дождемся этих результатов и после этого уже будут сделаны необходимые выводы по работе и качеству правоохранительной системы", - сказал он
Как сообщалось, Денис Монастырский должен занять место Арсена Авакова, который подал в отставку 13 июля
Голосование за отставку Авакова прошло в Раде в четверг, 15 июля. В тот же день было внесено представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.
"Страна" рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его.