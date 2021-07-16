Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы старше 75 лет будут получать дополнительные пенсионные выплаты в размере 400 гривен уже с 1 октября.

Об этом он сообщил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, в пятницу, 16 июля, сообщается на правительственном портале.

"Глава правительства отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет. Премьер-министр напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также добавил, что доплаты по две тысячи гривен будут начислены экс-военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тысяч украинцев.

"И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - сказал премьер.

По словам премьер-министра, в марте 2021 года провели индексацию для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти восемь миллионов человек.

Глава правительства также напомнил, что в прошлом году Кабмин впервые ввел программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получают по 500 гривен.

Премьер-министр также добавил, что Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.

Напомним, Кабинет министров Украины изначально планировал выплачивать по 400 гривен лицам старше 75 лет в июле, однако перенес начало доплат на октябрь этого года.

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