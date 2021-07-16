В Витебске 15 июля стартовал ежегодный фестиваль искусств "Славянский базар". Его открыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Ведущей фестиваля стала украинская журналистка телеканала "Перший Незалежний" Диана Панченко.

Об этом сообщает "БелТА".

В этом году "Славянскому базару" исполнилось 30 лет. В этом году он продлится с 15 по 19 июля. В фестивале традиционно принимают участие знаменитые артисты из Украины, России и Беларуси. Впрочем, в этом году многие украинские артисты отказались от выступлений на мероприятии из-за политической ситуации.

От Украины в первый день фестиваля выступили только две певицы: народная артистка Таисия Повалий, она спела на украинском хит "Панно кохання", и молодая украинская певица Рената Штифель.

Кроме того, в первый день фестиваля выступили российские исполнители: Стас Пьеха, Слава, Лариса Долина, Николай Носков, Александр Панайотов, группа "Фабрика".

Напомним, "Страна" писала о том, что телеканал "Перший Незалежный" стал единственным украинским каналом, который транслирует фестиваль "Славянский базар" в прямом эфире.

Кроме того, мы писали о том, что в 2019 году звездной гостьей фестиваля "Славянский базар" в Витебске была украинская певица София Ротару.