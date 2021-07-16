Верховная Рада Украины планирует провести на следующей неделе внеочередное заседание.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"На следующей неделе будет проведена еще одна внеочередная сессия Верховной Рады, на которую "слуги" вынесут постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов.

Эти постановления планируют провалить, поэтому неважно сколько депутатов соберется в зале. Вот такие чудеса "зеленого парламентаризма", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что в августе Рада проведет на два внеочередных заседания. 23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она будет посвящена "Крымской платформе", которая пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.

Также мы рассказывали, что сегодня проходит очередное заседание Верховной Рады. Нардепы последний раз перед началом каникул собрались в зале заседаний парламента. Они рассматривают вопрос о назначении Дениса Монастырского новым главой МВД и ряд других законопроектов.