В воскресенье, 18 июля, отмечают День металлурга. Украина входит в десятку мировых лидеров по производству стали, а крупнейшая статья ее экспорта - черные металлы.
Сегодня поздравляют всех, кто причастен к металлургической и горнодобывающей отрасли. Собрали яркие открытки и поздравления с профессиональным праздником.
Когда отмечают День металлурга
День металлурга начали отмечать сразу после Второй мировой войны в честь работников этой промышленности, которые внесли важный вклад в восстановление страны. Дата праздника приходится на каждое третье воскресенье июля.
Официальное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
Открытки и поздравления
Пусть металл звенит все звонче -
Поздравляем вас все громче!
Пожелаем вам удачи,
счастья и любви в придачу.
Металлурги - стойкие ребята. Поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, финансовой стабильности, радости в доме.
Пусть судьба улыбнется и солнце осветит твой путь,
Труд нелегкий твой нужен, почетен и крут!
Желаю здоровья крепкого, как сталь.
Любви горячей, как расплавленный металл.
Большого уважения за труд.
С Днем металлурга! Счастлив будь!