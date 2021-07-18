В воскресенье, 18 июля, отмечают День металлурга. Украина входит в десятку мировых лидеров по производству стали, а крупнейшая статья ее экспорта - черные металлы.

Сегодня поздравляют всех, кто причастен к металлургической и горнодобывающей отрасли. Собрали яркие открытки и поздравления с профессиональным праздником.

Когда отмечают День металлурга

День металлурга начали отмечать сразу после Второй мировой войны в честь работников этой промышленности, которые внесли важный вклад в восстановление страны. Дата праздника приходится на каждое третье воскресенье июля.

Официальное название праздника - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Открытки и поздравления

Пусть металл звенит все звонче -

Поздравляем вас все громче!

Пожелаем вам удачи,

счастья и любви в придачу.

Металлурги - стойкие ребята. Поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, финансовой стабильности, радости в доме.

Пусть судьба улыбнется и солнце осветит твой путь,

Труд нелегкий твой нужен, почетен и крут!

Желаю здоровья крепкого, как сталь.

Любви горячей, как расплавленный металл.

Большого уважения за труд.

С Днем металлурга! Счастлив будь!