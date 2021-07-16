Уже в это воскресенье, 16 июля, в Полтаве и Кременчуге в Центрах массовой вакцинации населения от коронавируса все желающие смогут сделать прививку препаратом Pfizer.

Об этом сообщает глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегуб, в своем Тelegram-канале.

В центр вакцинации желающие привиться должны взять паспорт, декларацию с семейным врачом или идентификационный код. Есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение "Дія".

Напомним, первым городом Украины, в котором вакцина Pfizer стала доступна для всех желающих стал стал Чернигов.

Также завезли препарата Pfizer в Харьков, условия доставки вакцины вызвали скандал: 38 тысяч доз доставили в регион с грубым нарушением условий хранения. В нашем распоряжении оказалось видео, на котором показано, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру. После этого в Минздраве заявили, что датчик был неисправен.

Также сообщалось, что после скандала в Украине изменили условия хранения американской вакцины. Теперь ее можно хранить при плюсовой температуре в течение месяца, раньше этот срок был пять дней.