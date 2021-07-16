В Аденском заливе сломалось оборудование на судне, на борту которого находились 11 моряков, 10 из них - украинцы. Предварительно известно о смерти одного из членов экипажа.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на сообщения родственников застрявших на судне одесситов

Согласно сообщению, еще 1 июля на рефрижераторном судне THORN1, который моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, оборудование вышло из строя.

Экипаж из-за аварии остался без холодильника, продуктов и кондиционеров. Сейчас обесточенный борт находится в 5 км от порта Джибути.

По информации СМИ, один из 11 моряков умер от жары.

Судно после аварии несколько дней дрейфовало в заливе. Сейчас спасателям удалось отбуксировать его ближе к берегу и поставить на якорь.

Двум морякам разрешили сойти на берег. Остальные пока остаются на судне.

Дочь кока рассказала "Думской", что на место прибыл консул Украины из Эфиопии. Он будет вести переговоры с представителем судовладельца Iliana shipping limited. Сложность в том, что судно сменило название и флаг приписки (с Либерии на Габон) в момент, когда экипаж уже был на судне.

Напомним, в начале июля украинское судно потерпело бедствие в Черном море, после этого его взяла на буксир морская охрана.

Также мы писали о том, что в начале года судно с украинскими моряками возле Турции.