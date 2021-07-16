Судно с украинскими моряками попало в аварию и застряло в Аденском заливе. Из-за жары умер член экипажа - СМИ
В Аденском заливе сломалось оборудование на судне, на борту которого находились 11 моряков, 10 из них - украинцы. Предварительно известно о смерти одного из членов экипажа.
Об этом пишет "Думская" со ссылкой на сообщения родственников застрявших на судне одесситов
Согласно сообщению, еще 1 июля на рефрижераторном судне THORN1, который моряки должны были переправить в Индию на распил, закончилось горючее, оборудование вышло из строя.
Экипаж из-за аварии остался без холодильника, продуктов и кондиционеров. Сейчас обесточенный борт находится в 5 км от порта Джибути.
По информации СМИ, один из 11 моряков умер от жары.
Судно после аварии несколько дней дрейфовало в заливе. Сейчас спасателям удалось отбуксировать его ближе к берегу и поставить на якорь.
Двум морякам разрешили сойти на берег. Остальные пока остаются на судне.
Дочь кока рассказала "Думской", что на место прибыл консул Украины из Эфиопии. Он будет вести переговоры с представителем судовладельца Iliana shipping limited. Сложность в том, что судно сменило название и флаг приписки (с Либерии на Габон) в момент, когда экипаж уже был на судне.
Напомним, в начале июля украинское судно потерпело бедствие в Черном море, после этого его взяла на буксир морская охрана.
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