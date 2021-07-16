Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление главы правительства о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел вместо его предшественника Арсена Авакова.

Соответствующее решение члены комитета одобрили на заседании Верховной Рады утром в пятницу, 16 июля.

"За" проголосовали 18 депутатов, еще один воздержался.

Напомним, после того, как 13 июля подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков на его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Сам он прокомментировал свое будущее назначение так: "Предложение занять должность министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву".

"Страна" рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его. Также мы сообщали, что говорят депутаты о кандидате на главу МВД Монастырском.

Также сообщалось, что 16 июля, на заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят вопрос о назначении Дениса Монастырского новым главой МВД.