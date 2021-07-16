В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля, произошла драка. Нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил коллегу от "Слуги народа" Николая Сольского.

Как сообщают очевидцы, нардепы стояли и разговаривали, после чего последовал хлесткий удар.

Сопартиец Тимошенко ударил кулаком в лицо представителя пропрезидентской партии.

Затем Ивченко и Сольский сразу разошлись. Между ними стали нардепы для предотвращение обострения конфликта.

Напомним, "Страна" писала о том, как месяц назад в Раде произошла драка после того, как "Слуга народа" Потураев призвал к расстрелам. Тогда к трибуне вышла фракции ОПЗЖ. На защиту Потураева выдвинулись "слуги". Сперва была словесная перепалка, но она переросла в драку. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Также мы сообщали о том, что в мае экс-нардеп Олег Барна избил "слугу народа" Дмитрия Соломчука в прямом эфире. Политики были участниками программы под символическим названием "Политика без правил". Страсти вспыхнули и вышли из под контроля, когда зашел разговор о рынке земли.