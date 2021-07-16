Лотерейный джекпот американской лотереи в $150 миллионов (4 миллиарда гривен) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже.

Следующий тираж пройдет ночью в субботу. Для того, чтобы принять участие в этом тираже, купите официальные билеты лотереи онлайн на сайте theLotter.net. Вам не нужно специально ехать в Америку, чтобы попытаться выиграть $150-миллионный джекпот Powerball.

Вы можете официально принять участие в лотерее Powerball онлайн, на сайте theLotter.net.

Джекпот Powerball достиг $150 млн, это свыше 4 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 17 июля.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около $20 млн* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в $1 млн! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $150 млн.

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net," рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter ), вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор «Powerplay» (по желанию) Оплатить заказ

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$150 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.