Украина уже в июле получит первую партию американской вакцины от коронавируса Moderna. Ожидается, что в страну поступит 2 миллиона доз.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады 16 июля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что вакцину Moderna Украине передадут США по глобальному механизму COVAX. Ранее в страну уже прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках этого механизма.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца лета Украина получит девять миллионов доз вакцин четырех производителей.

Также мы писали о том, что в Минздраве заявили, что массовая вакцинация украинцев поможет избежать новых опасных мутаций коронавируса. Потому что чем больше людей болеет, тем больше возможностей у вируса изменяться и испытывать жизнеспособность своих новых вариантов.