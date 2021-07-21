Сегодня 11-й лунный день в созвездии Стрельца. День является одним из самых позитивных и энергичных дней лунного месяца. Любые планы и замыслы удастся воплотить с наименьшими затратами сил. Звезды советуют смело отправляться этот день в долгое путешествие, заботиться о близких, делать им подарки и делиться своей любовью с другими людьми.

Однако у сегодняшнего дня настолько мощная энергетика, что некоторым представителям Зодиака стоит быть осторожнее. В любом деле желательно соблюдать внимательность и осторожность. Перегружать себя нельзя.

Ниже предлагаем подробный прогноз для каждого знака Зодиака о том, каким будет сегодняшний день.

Овен (21.03 - 20.04)

У вас получится улучшить свое финансовое положение, но вы рискуете оказаться оторванным от реальности. Если вам на сегодня выпала поездка, старайтесь быть как можно спокойнее, остерегайтесь ожогов и травм, а также пищевого отравления. Помните, что ваш организм уязвим, поэтому к важным делам нужно подходить без эмоциональных вспышек и на низких скоростях.

Телец (21.04 - 21.05)

Поездки, связанные с работой и спортом, будут плодотворными. Однако некоторые события могут внести пробелы в ваше развитие. Поэтому старайтесь не допускать перегибов в сторону вредных привычек и алкоголя. Вашему организму излишняя возбудимость крайне нежелательна.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня удачный день для работы с информацией, важных встреч и переговоров. Старайтесь следовать своему плану, избегать негативных эмоций и переживаний, разрушающих вас изнутри. В ваших силах оставить все свои тревоги в сегодняшнем дне.

Рак (22.06 - 22.07)

Чтобы не стать мишенью для сплетен, избегайте общения с соседями. Вам сейчас крайне нежелательно отвечать на их нападки. Также важно принимать только взвешенные и обдуманные решения. Все в ваших руках, если вы откажетесь от импульсивных высказываний и спешки в делах.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам предстоит деликатно отстаивать свои решения и жизненные принципы. Звезды советуют вам проводить больше времени с близкими и избегать публичных выступлений. Любые авантюры вам строго противопоказаны. Старайтесь находиться дома, не уезжайте за границу, чтобы не расшевелить хронические заболевания и не навлечь на себя беду.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вам следует помнить о том, что "экономия должна быть экономной". Это значит, что настало время дать бой любым искушениям, связанным с шопингом и сверхтратами. Акцентируйте внимание на помощи близким и работе на даче.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов в течение дня может наблюдаться общее снижение жизненного тонуса. Захочется бездействовать и равнодушно плыть по течению. Однако важно отнестись к себе критичнее и не дать себе расслабиться окончательно. Включайте дремлющий внутри инстинкт самосохранения и здоровый эгоизм.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день пройдет благоприятно из-за подъема жизненной энергии. Начатые дела станут успешными в том случае, если вы будьте обходительными и терпеливыми в общении с деловыми партнерами. Не забывайте о том, что деньги любят свободных и уверенных в себе.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вы можете всерьез ожечься о доверчивость партнерам, поэтому твердо отказывайтесь от любых заманчивых предложений. Вам незачем соглашаться на мнимые бонусы, которые могут принести убыток или кризис в личной жизни. Переключитесь на работу, она потребует от вас больших усилий, чем ранее.

Козерог (22.12 - 20.01)

Постарайтесь не спешить с принятием решений. Вам по жизни важно не привязываться ни к работе, ни к людям, ни к месту жительства. Обратите внимание на свое самочувствие и ориентируйтесь по себе, где и с кем вам лучше. Правильный выбор избавит вас от психоэмоционального напряжения.

Водолей (21.01 - 20.02)

Могут возникнуть недоразумения на работе и некоторые препятствия. Не спешите вешать нос и чувствовать себя несчастным, все придет в норму. Старайтесь проводить больше времени с детьми, заряжаться их жизнерадостностью и добротой.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вам под силу разоблачить не одну интригу конкурентов по бизнесу. Хватайтесь за возможность двигаться вперед и развиваться, несмотря на происки врагов. В любой ситуации оставайтесь добродушными и спокойными, чтобы негативные эмоции не сказались на вашем самочувствии.