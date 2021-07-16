Сильные дожди, которые с начала недели обрушились на Европу, вызвали крупнейшее за последние два десятка лет наводнение. В Германии из берегов вышел Рейн и его притоки. Количество погибших там по разным оценкам от 50 до 80 человек. Еще почти тысячу не выходят на связь.

В Бельгии и Нидерландах вырвалась из берегов река Маас. Там сообщают о более, чем десятке погибших. "Большая вода" парализовала жизнь в нескольких регионах этих стран.

Собрали подробности о происходящем сейчас в Европе.

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За последние сутки в Бельгии выпало больше месячной нормы осадков. От наводнений сильно пострадал Валлонский регион на юге страны. Пострадали два крупных города - Льеж и Намюр. Погибли не менее 11 человек. Десятки человек пропали без вести. Об этом сообщают местные СМИ.

Разрушены десятки домов, эвакуированы тысячи человек, парализовано железнодорожное сообщение, затоплены дороги.

В коммуне Пепенстер, провинция Льеж, погибли, как минимум два человека.

Наводнение в Бельгии, коммуна Пепенстер. Фото: twitter.com

Уровень воды в реке Маас дошел до критической отметки. Власти города Льежа призвали горожан срочно покинуть дома и отправиться на возвышенности.

"Я немного зла на муниципальные власти. Водостоки не очищают. Пожарные и спасатели вовремя не едут. Люди заперты в своих домах. Там внизу даже ни одной лодки не отправили за стариками", - рассказала местная жительница журналистам Еuronews.

Губернатор провинции Льеж Катрин Делькур рассказала детали о погибших.

"В Эйпене 22-летний мужчина прыгнул в быстрый поток воды со спасательным кругом. Его тело нашли экстренные службы. Другая смерть произошла в городе Эвайль - 50-летний мужчина спустился в затопленный подвал и не смог выбраться", - сообщила она журналистам.

В пятницу, 16 июля, уровень воды немного спал, но ситуация остается напряженной.

Потоп в Нидерландах

Стихия затронула Нидерланды, где также протекает река Маас и ее притоки. От "большой воды" пострадала провинция Лимбург.

Власти города Маастрихт призвали жителей покинуть свои дома. Речь идет почти о 10 тысяч человек. Пик наводнения обещали в ночь с 15 на 16 июля.

Масштаб разгула стихии в Нидерландах можно оценить по видео с дронов в сети. Вот так выглядит город Маастрихт в провинции Лимбург.

В Германии Рейн вышел из берегов. Более полусотни погибших

С начала недели сильные дожди обрушились на Германию. Осадки и прохладную температуру (+18...+20 днем) принес циклон "Бернд".

Особенно интенсивные ливни были на западе страны, там из берегов вышла река Рейн и ее притоки. Одни из самых пострадавших регионов - земля Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Кельн.

Последствия стихии в Германии. Скриншот из видео

В числе особо пострадавших город Хеппинген (округ Арвайлер). Фото: Jürgen Mahnke

Бурные потоки разрушили несколько домов, размыли дроги, затопили участки железной дороги, отрезали от "большого мира" населенные пункты. Там начались перебои с подачей электроэнергии и питьевой воды.

В некоторых районах вода поднялась так высоко, что люди ждали спасателей на крышах своих домов. Их забирали вертолетами.

По состоянию на 16 июля количество жертв превысило 50 человек. Некоторые немецкие СМИ называют цифру 80 погибших. Среди них - спасатели, и те, кого вода захлестнула в подвалах домов. На связь не выходят почти тысяча человек.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что потрясена катастрофой и выразила соболезнования близким погибших. Сейчас власти пытаются оценить масштабы разрушений и потерь.