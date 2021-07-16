Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли в четверг урегулировать спор по поводу российского газопровода "Северный поток - 2", но заявили, что они согласны с тем, что Москве нельзя разрешить использовать энергию в качестве оружия для принуждения своих соседей.

Об этом по итогам встречи сообщает Reuters.

"Хорошие друзья могут не соглашаться", - сказал Байден журналистам после двух встреч с Меркель в Белом доме, добавив, что оба лидера попросили свои команды подумать о практических мерах, которые они могли бы предпринять вместе, если действия России по поставкам газа будут представлять угрозу.

В частности, Меркель заявила, что Россия может столкнуться с санкциями ЕС, если она нарушит свое соглашение о продолжении поставок газа через Украину.

Байден сказал, что он выразил Меркель свою давнюю обеспокоенность по поводу трубопровода, который будет доставлять газ из Арктики в Германию через Балтийское море в обход Украины и лишает ее ценных транзитных сборов.

Как сообщается, Байден защищал свое решение отложить санкции, поскольку трубопровод почти завершен, но сказал, что он и Меркель "абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей".

Меркель сообщила журналистам, что Германия и Соединенные Штаты имеют разные взгляды на проект. Но она настаивала на том, что Украина должна оставаться транзитной страной, и Берлин "активно" отреагирует, если Россия не будет уважать суверенные права Украины.

На просьбу уточнить, Меркель сказала, что у Европейского Союза есть "ряд инструментов", которые он может использовать, включая санкции, если Россия прекратит поставки природного газа через Украину.

Ситуация прокомментировал телеграмм-канал "Политика страны".

"Германия не горит желанием идти на выполнение пожеланий Вашингтона и Киева, которые хотят, чтоб Берлин поставил условие России, увязав вопрос запуска СП-2 с подписанием долгосрочного контракта о продлении транзита через Украину. Хотя обещание с "Газпрома" "подумать над продолжением транзита" Берлин взять легко (и "Газпром" легко его даст). Только, понятное дело, это ничего никому не гарантирует", - комментирует итоги встречи телеграм-канал "Политика страны"

Как сообщалось, Байден заявил об "обоюдной позиции" с Меркель по поводу "Северного потока - 2"

Ранее в США утверждали, что Байден и Меркель не будут принимать конкретных решений касательно российского газопровода "Северный поток - 2" и не намерены делать совместных заявлений по этому поводу.

Как писала "Страна", накануне встречи Байдена и Меркель Владимир Зеленский попросил их противодействовать России, а не поощрять ее.