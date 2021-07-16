Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин, обсуждая статью Владимира Путина об Украине, заявил, что считает актуальным вопрос о "пересмотре границ Украины".

Об этом Пушилин сказал в эфире программы "Время покажет" на российском "Первом канале".

"Пересмотр границ Украины — это вопрос актуальный. И мы рады, что он поднимается. Пока в виде сигнала, но… Мы озадачены судьбой жителей Одессы, Харькова, других регионов. Там живут наши друзья, там живут наши родственники, которые не имеют возможности полноценно общаться на русском языке. Сейчас они вычеркнуты из коренных народов", - заявил Пушилин.

По его словам, "власти ЛДНР" "не готовы с этим мириться" и рады тому, что Россия поднимает этот вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков заявлял, что статья Путина об Украине не означает, что Россия имеет территориальные претензии к Украине.

Напомним, "глава ДНР" Пушилин будет подавать заявление о вступлении в "Единую Россию".

Также мы сообщали о том, что, по словам Пушилина, украинская армия "целится в российских граждан", проживающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По его данным, в прифронтовой зоне проживают более 1,5 тысячи граждан РФ.