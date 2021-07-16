Денис Монастырский назначен новым главой министерства внутренних дел. За кандидатуру Монастырского на посту главы МВД проголосовали 271 депутат.

Об этом свидетельствуют данные результатов парламентского голосования, опубликованные на сайте Верховной Рады

По фракциям голоса распределились следующим образом:

Слуга народа – 231

ОПЗЖ – 0

ЕС – 0

Батькивщина – 0

За будущее – 14

Довира – 16

Голос - 0

Внефракционные - 20

После этого, согласно закону, Монастырский досрочно сложил полномочия народного депутата. Это решение поддержали 340 народных депутатов.

Кроме того, Монастырский принял присягу члена правительства.

Как сообщалось, во вторник, 13 июля, подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков.

На его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Авакова прошло в Раде в четверг, 15 июля.

В тот же день было внесено представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Сам он прокомментировал свое будущее назначение так: "Предложение занять должность министра внутренних дел поступило сегодня утром от президента. Это самый сложный выбор в моей жизни. Я иду на большую жертву".

"Страна" рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его.