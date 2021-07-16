Министр внутренних дел Арсен Аваков, которого Верховная Рада отправила в отставку, указал, что начал работать в новой компании.

Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

После решения парламента о его отставке бывший министр сообщил в соцсети, что "завершил свою работу в компании МВД Украины".

Кроме того, в поле "о себе" у Авакова на Facebook теперь указано, что он работает в компании "Гражданин Украины". Судя по всему этим он хотел сказать, что теперь становится "обычным гражданином Украины".

Одни из первых же комментариев к этому посту касались того, почему записи осуществляются на русском, а не на украинском языке.

Напомним, Арсен Аваков подал в отставку во вторник, 13 июля. После чего он опубликовал в своем Instagram селфи из своего номера в гостинице "Киев", где он проживал последние годы в столице.

Также мы рассказывали, что после решение парламента об отставке Аваков на странном языке прокомментировал свою отставку.

Между тем, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Арсен Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Также он рассказал, что поддержит экс-главу МВД в этом. Однако позже "Страна" узнала от источника из окружения экс-главы МВД, что Аваков не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова.

Чем экс-министр займется в будущем рассказывала "Страна" в отдельном материале.