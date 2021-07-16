В пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание Верховной Рады. Нардепы последний раз перед началом каникул соберутся в зале заседаний парламента парламента. Они рассмотрят вопрос о назначении Дениса Монастырского новым главой МВД и ряд других законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте Рады.

Заседание начнется с часа вопросов к правительству. Нардепы заслушают информацию про деятельность Кабмина в течение первой половины 2021 года.

Кроме того, Рада сегодня рассмотрит проект закона №3360-1 об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве. Также нардепы проголосуют за законопроект №5129 об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок.

Также в повестке дня Рады проекты закона №4361 о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу и №3047а о правилах отбывания административного ареста.

Нардепы в первом чтении рассмотрят законопроект №4323 о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления.

Напомним, на заседании 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку.

Также мы писали о том, что после назначение Монастырского министром его место в Раде может занять 28-летний сумчанин Антон Швачко.