В четверг, 15 июля, от осложнений коронавируса умер известный российский рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов. Смерть 70-летнего артиста принялись обсуждать в соцсети.

Многие украинцы жалели об уходе артиста, который в последние годы стал своего рода народным проповедником и очень религиозным человеком.

Но другие устроили пляски на костях - как и в случае с недавней смертью режиссера Владимира Меньшова, которого Сovid-19 забрал раньше.

"Страна" узнала, как смерть Мамонова обсуждают в Украине.

"Пополнение кобзонариума"

Журналист Аркадий Бабченко, ставший знаменитым после инсценировки собственного убийства, радостно воспринял смерть Мамонова, который снялся в главной роли фильма "Такси-блюз".

Он предположил, что актер и музыкант отправился к погибшему в авиакатастрофе хору Александрова, гибели которого также радовался Бабченко.

"Такси-блюз! К ансамблю Александрова! Два счетчика", - незамысловато прокомментировал он смерть Мамонова, расставив знаки восклицания в конце каждой фразы.

Отозвался и заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев, который вместе с Бабченко регулярно пляшет на костях российских звезд.

"В рейхе моральных уродов - пополнение кобзонариума. Умер антиковидный дегенерат, упоротый крымнашист и русский фашист петр мамонов. Вечная память его глупости и бесчестию. Хотя… мало ли таких, и этого уже почти не помнят, а завтра совсем забудут. И хрен с ним. Обратите внимание на скорбящих - такие же ненормальные", - написал он (стилистика автора публикации соблюдена).

Миротворец, как и в случае с Меньшовым, заявил, что Мамонов "ликвидирован".

"Больше, чем артист"

Однако тех украинцев, которые восприняли смерть артиста как трагедию, оказалось больше.

Другие пользователи соцсетей выразили скорбь. Например, настоятель киевского Свято-Ионинского монастыря Иона Черепанов написал такие посмертные слова:

"Петре, вниди в радость Господа твоего!".

Журналист Александр Рябоконь также выразил слова соболезнования в связи со смертью российского актера.

"Мамонов.

Больше, чем великолепный, больше, чем артист.

Царствие Небесное", - написал Рябоконь.

Украинский бизнесмен Евгений Черняк написал, что Мамонов был его любимым актером.

"Пётр Мамонов, любимый Актёр. Фильм Остров, изменивший жизнь. Прощайте, Мастер, Аплодисменты!

Именно так провожают прямо со сцены великих", - написал у себя в Facebook Евгений Черняк.

Украинский арт-критик Константин Дорошенко в память о Мамонове опубликовал его цитату и фотоснимок, приобретенный на рок-фестивале "Звезды-88" в Киеве.

"Ночью я лежу мечтаю

у меня есть одна мечта

Чтоб всю жизнь под ногтями

оставалась чистота".

Петр Мамонов, до встречи!", - написал Дорошенко.

Журналист Юрий Володарский вспомнил, как брал у Мамонова интервью 11 лет назад. Этот диалог оставил яркие воспоминания о том, насколько незаурядной личностью был актер и музыкант.

"11 лет назад я брал у него интервью. Он то смотрел на меня как на говно, то называл святым.

- В начале 1990-х в "Такси-блюз" вы сыграли разгульного джазмена, а 16 лет спустя в "Острове" - святого старца. Насколько ваша эволюция соответствует переходу от одного образа к другому?

- Это вам решать, почему актер прошел такой актерский путь, почему такие-то и такие-то были у него работы. Пишите статью - как он эволюционировал или девальвировал. Пожалуйста, это ваше. Я - делатель, я - плотник, я сделал табуретку. Я не могу говорить: вы знаете, это ампир. Это уже искусствовед говорит, вот как вы. Я делатель, а вы на мне греете руки. Вы, все. Ну что делать, такая профессия. Противная. (Смеется) Может, вы еще станете писателем. Я вижу - по вашему виду. Поэтому давайте на эти вопросы отвечайте сами. Вы же умный человек. Не просто умный, а святой.

- Вы счастливы?

- Нет, конечно! Потому что не живу по правде.

- Что вам мешает?

- Ну вот, сейчас я вам тут штаны сниму! Есть правда, есть заповеди, есть Бог, который есть любовь. Есть очень простые вещи: отдать, а не взять. Получается с трудом, но верю этому всем сердцем. Вера это же не то, что где-то там вера, а где-то нет ее.

- Вы очень изменились за годы выступлений на сцене, но сейчас опять поете песни, которые сочинили много лет назад. Не поменялось ли ваше отношение к ним? Не трудно ли вам их теперь петь?

- Нет. Во-первых, из двухсот песен отобраны где-то шесть, и в прежнем виде не осталось ни одной. Они изменены и по тексту, и по музыке. Это совершенно другое дело, это микс из каких-то там старых и новых впечатлений, какой-то итог. Вот вы опять это... Мне стыдно, что я вам рассказываю - это вы мне должны так вот объяснить. (Пауза) Мне стыдно. (Мамонов отворачивается. Становится ясно, что на этом интервью лучше закончить.)

R.I.P."

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в память о Мамонове оставил его цитату о том, как человек справляется с испытаниями:

"...Если ты на самом дне, то у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх..."

Победитель "Голос страны 7", священник УПЦ Александр Клименко разместил фрагмент программы "С Божьей помощью", где Петр Мамонов поделился своими переживаниями встречи и общения с Богом.

Политолог Михаил Павлив с сожалением написал:

"Отошел ко Господу Петр Николаевич Мамонов.

Со святыми упокой Господи новопреставившегося раба твоего Петра".