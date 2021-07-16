В Украине, где уже более недели сохраняется аномальная жара, в большинстве областей объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время, в западных регионах, где сегодня синоптики прогнозируют грозы, возможен подъем уровней воды на реках.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 16 по 18 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также спасатели добавили, что во Львовской и Ивано-Франковской областях возможен подъем уровней воды на реках. Из-за этого в двух регионах есть угроза подтоплений.

"На реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды на 1,5 - 2,5 м над уровнями 15 июля. Местами возможно затопление пойм, приречных сельскохозяйственных угодий (I уровень опасности - желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Сегодня, 16 июля, в Украине будет жаркая погода, однако в некоторых регионах пойдут дожди.

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов днем. Ночью будет немного свежее - от +19 до +23 градусов.

При этом в некоторых западных, северных и восточных областях ожидается дождливая погода. Незначительные осадки пройдут в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В западных регионах, а именно, в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях ожидаются грозы.

В Киеве и области сегодня также ожидается незначительный дождь. Температура воздуха днем удержится на показателях +32...+34 градуса. Ночь столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

Прогноз погоды на 16 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, мы рассказывали, что ночь с 14 на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений, а это 140 лет (с 1881 года).

Также "Страна" рассказывала, когда спадет аномальная жара, как ее переживают в Украине и какой прогноз дают синоптики до конца лета.