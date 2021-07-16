Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее ужесточил законы о митингах и СМИ, утвердил правки в закон "О чрезвычайном положении". Согласно документу, в республике разрешается привлекать вооруженные силы к разгону протестов. Кроме того, массовые беспорядки могут стать основанием для введения чрезвычайного положения (ЧС) в республике.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

"В соответствии с документом вносятся поправки в Закон "О чрезвычайном положении". Согласно Конституции и данному Закону основанием для введения чрезвычайного положения (помимо стихийных бедствий и катастроф) является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства", - говорится в сообщении.

Согласно документу, к беспорядкам относятся:

- попытки насильственного изменения конституционного строя,

- захвата или присвоения власти,

вооруженный мятеж,

- массовые беспорядки,

- межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Согласно закону, в случае возникновения ЧС могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима ЧС, за счет включения их в число военизированных организаций МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований.

Кроме того, в законе говорится, что вооруженные силы Беларуси наделяются дополнительными задачами. Среди них: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Минске из-за протестов власти решили закрыть десять станций метрополитена. объяснив это мерами для обеспечения безопасности.

Также сообщали, что в Беларуси создали комиссию для наказания СМИ за "вредную" информацию.