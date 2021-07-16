В селе Ставки Киевской области несовершеннолетняя девушка облила себя бензином и устроила самоподжог. Причина такого поступка - неразделенная любовь.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

По данным правоохранителей, девушку спас товарищ. Он не растерялся, и потушил пожар, вылив на нее ведро воды. Полицейские выяснили, что девушка с 24 летним парнем употребляли алкогольные напитки, после чего она и осуществила необдуманный поступок.

К счастью, ее спутник вовремя погасил пламя, девушка получила незначительные ожоги.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУоАП. В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 180 КУоАП (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения).

Ранее мы рассказывали, как с крыши 7-этажки в Оболонском районе Киева выпрыгнул 17-летний парень. В записке он написал, что пошел на это из-за "безответной любви".

Также мы сообщали, как в селе Городище Киевской области, 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.