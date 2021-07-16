По состоянию на утро пятницы, 16 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 737 человек.

Напомним, что вчера, 15 июля в стране было выявлено 623 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 114 человек.

Умерли за отчетные сутки 17 человек (с начала эпидемии 52 702 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 616 человек (с начала эпидемии - 2 180 281 пациент - Ред.).

Среди новых зараженных 50 детей и 16 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (95 человек), Донецкой области (37), Полтавской области (32) и Киевской области (30).

В Киеве выявили 224 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ заявили, что массовая вакцинация украинцев поможет избежать новых опасных мутаций коронавируса.

Также мы рассказывали, что на шоу открытия Олимпиады-2020 в Токио пустят лишь 1 000 VIP-персон, которые активно помогали организации соревнований в чрезвычайных условиях.