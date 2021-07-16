Вчера, 15 июля, в Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По их итогам стороны подписали совместную Декларацию в которой подтвердили свою приверженность фундаментальным принципам демократии, заявили о недопустимости иностранного вмешательства в дела суверенных государств и о своей неизменной поддержке гражданского сообщества.

Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

"Страна" приводит его полный перевод:

"Сегодня президент Соединенных Штатов и канцлер Германии подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству в целях содействия миру, безопасности и процветанию во всем мире.

В основе наших отношений лежит общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам. Вместе мы будем поддерживать верховенство закона, способствовать прозрачности и добросовестному управлению, а также поддерживать гражданское общество и независимые СМИ. Мы будем защищать права и достоинство всех людей и бороться с несправедливостью и неравенством, где бы они ни происходили. Мы поддерживаем универсальные ценности, лежащие в основе Устава ООН, и едины в нашей приверженности делу поощрения уважения прав человека во всем мире, в том числе путем отказа и согласованного реагирования на нарушения прав человека. Мы должны действовать сейчас, чтобы продемонстрировать, что демократия приносит пользу нашему народу дома, а демократическое лидерство приносит пользу всему миру.

Мы обязуемся защищать открытый мир. По всему земному шару все страны должны иметь право определять свое политическое будущее без иностранного вмешательства, принуждения или господства внешних сил. Как две страны, экономика которых зависит от свободного транзита товаров по всему миру, мы подтверждаем критическую важность свободы судоходства и проливов, а также других законных видов использования моря в соответствии с международным правом. Это видение недостижимо в мире, разделенном на конкурирующие сферы влияния, и мы будем сопротивляться попыткам их создания, будь то попытки территориальной аннексии, контроль над цифровой инфраструктурой, транснациональные репрессии или потоки энергии.

Спустя более чем три десятилетия после воссоединения Германии мы будем продолжать неустанно работать во имя целостной, свободной и мирной Европы. Там, где внешние силы создают препятствия для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы коллективно укрепить нашу защиту, культивировать нашу стойкость и укрепить нашу солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий, и наша приверженность статье 5 непоколебима. Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерства для решения стоящих перед нами задач, включая киберугрозы, энергетическую безопасность, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательство в наши выборы.

Мы будем работать вместе, чтобы правила, нормы и стандарты, регулирующие появляющиеся технологии, были направлены на свободу, а не на подавление. Поскольку технологии меняют жизнь наших граждан, нашу национальную экономику и нашу геополитическую среду, они должны отражать наши основные демократические ценности. Мы будем углублять сотрудничество между нашими учеными, инженерами и математиками, чтобы гарантировать, что основные инновации этого века продвигают демократическое управление, а не авторитаризм. Государствам необходимо защищать права граждан, и мы будем сопротивляться использованию и распространению технологий наблюдения для ненадлежащего ограничения осуществления прав человека.

Мы осознаем свою ответственность за лидерство в разработке глобальных решений общих проблем. Жизнь наших граждан может быть нарушена рядом международных сил, которые требуют коллективного ответа. Мы полны решимости принять срочные меры по преодолению климатического кризиса, в том числе путем создания программы Партнерства в области климата и энергетики для углубления сотрудничества в области политики и энергетических технологий, необходимых для ускорения глобального перехода к нулевому уровню. Мы будем работать над укреплением глобального здоровья и безопасности людей, включая устойчивость к будущим пандемиям. Мы будем неустанно работать над устойчивым восстановлением мировой экономики, построенным на справедливой, инклюзивной, устойчивой и основанной на правилах глобальной экономики 21 века. Обладая общей силой и изобретательностью, мы будем изобретать новаторские решения этих новых проблем - и работать вместе на двусторонней основе, а также в рамках G7 и G20, чтобы обеспечить соответствие многосторонней системы, включая систему ООН, требованиям нашего времени.

После окончания Второй мировой войны бесчисленное количество людей из всех слоев общества - включая представителей бизнеса и науки, гражданских лиц и военных, организации гражданского общества, аналитические центры и академические сети - укрепили и углубили связь между нашими двумя странами. В качестве прочной демонстрации наших двусторонних отношений и нашей приверженности вышеуказанным принципам мы запускаем американо-германский форум по вопросам будущего, который будет в полной мере использовать опыт и новаторский потенциал наших обществ и рекомендовать решения для совместного формирования нашего будущего. Чтобы облегчить сотрудничество по важнейшим экономическим вопросам, мы также установим американо-германский экономический диалог".

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель рассказала, как встретит первый день после ухода с поста канцлера Германии.