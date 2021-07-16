База данных Счетной палаты Молдовы полностью уничтожена хакерами, фото pixabay.com

В Молдове после парламентских выборов, победу на которых одержала президентская партии Майи Санду, произошло скандальное ЧП. Неизвестные хакеры атаковали сайт Счетной палаты страны (CCRM) и уничтожили все общедоступные базы данных.

Об этом передает молдавский телеканал TV8.

"Уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов, оказывающих влияние на общество, на этапе отчетности и освещения в СМИ важнейших аудиторских миссий, запланированных в деятельности учреждения", - заявили в пресс-службе Счетной палаты.

Представители ведомства также рассказали, что в ходе необходимых расследований будет установлено, была ли атака организована хакерами произвольно, с целью шантажа или это спланированный заказ с целью создания препятствий в деятельности высшего контрольного органа страны.

Специалисты Счетной палаты заявляют, что работают над восстановлением официального веб-сайта, и предупреждают, что этот процесс займет некоторое время.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сайт заработал как можно скорее",- добавили в пресс-службе.

По состоянию на 07.00 по Киеву официальный сайт Счетной палаты Молдовы (www.ccrm.md) выглядел так.

Хакеры взломали сайт Счетной палаты Молдовы

Ранее "Страна" сообщала, что хакеры создали фейковый сайт президента Украины, распространявший вирусы.

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