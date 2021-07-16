Пятеро взрослых и ребенок ранены после взрыва гранаты в Каменец-Подольском. Фото
В результате взрыва неизвестного устройства в Каменец-Подольском пострадали шесть человек. Один из получивших ранения - 4-летний ребенок.
По предварительной версии полиции взорвалась граната. Об этом сообщает сектор коммуникации Национальной полиций Хмельницкой области.
Сообщалось, что около 19:25 в четверг были слышны звуки, похожие на выстрелы.
Правоохранители установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате этого пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Их госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков.
Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
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