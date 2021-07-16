В результате взрыва неизвестного устройства в Каменец-Подольском пострадали шесть человек. Один из получивших ранения - 4-летний ребенок.

По предварительной версии полиции взорвалась граната. Об этом сообщает сектор коммуникации Национальной полиций Хмельницкой области.

Сообщалось, что около 19:25 в четверг были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Правоохранители установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты. В результате этого пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Их госпитализировали в Каменец-Подольскую городскую больницу и в настоящее время получают помощь медиков.

Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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