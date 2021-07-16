Отставка Авакова по требованию Зеленского

Арсен Аваков больше не глава МВД. Вчера парламент нашел почти 300 голосов за то, чтобы отправить в отставку министра, который побил все рекорды независимой Украины по пребыванию в правительстве. Да и во власти вообще – больше Авакова в ней находился только Леонид Кучма.

Естественно, такое длительное пребывание во власти чревато накоплением врагов. Поэтому при голосовании сложилась, в общем-то довольно привычная коалиция "слуг народа", "соросят" и "порохоботов". Но если первые две силы коалиции решали проблемы сегодняшнего дня, то фракция Петра Порошенко мстила Авакову за 2019 год.

Впрочем, возможно, экс-президент думал не только о прошлом, но и о будущем. Вероятно, он надеется, что теперь Аваков перекочует в его лагерь на почве общей нелюбви к Зеленскому.

Сам Аваков, к слову, не пришел в Раду на свое увольнение. А вчера его близкий соратник Антон Геращенко официально заявил, что заявление об отставке Аваков написал по просьбе (читай - требованию) Зеленского.

То есть - отставка не была добровольной.

Интересно будет проследить за развитием событий.

КСУ: Закон о госязыке – борьба с царизмом

Конституционный суд вчера опубликовал свое решение, которым обосновывается конституционность закона о госязыке. И этой публикацией окончательно угробил свое реноме как профессионального юридического органа.

Поскольку одно из ключевых обоснований в этом документе – не юридическое, а историческое. Правда, абсолютно безграмотное.

Как оказалось, закон о госязыке принят для "преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР".

При этом КСУ не объяснил, какие же последствия многовековой русификации необходимо устранить. Да и не мог этого сделать, поскольку для этого нужно было бы хотя бы ответить на вопрос, в каком веке в Харькове, Одессе или Мариуполе учились в школах на украинском и на нем же обслуживали в магазинах. Но если закопаться в исторические экскурсы, станет ясно, что на значительной части страны не было никакой русификации, поскольку там изначально говорили по-русски. Там была проводимая большевиками в 20-е годы прошлого века украинизация.

Не сложилось у КСУ и с юридическим обоснованием закона о госязыке. Он установил, что "оспариваемый закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины".

Тут уместно задать только два вопроса. Первый: а есть ли в законе о госязыке хоть одна норма, которая не ограничивает свободное развитие и использование языков нацменьшинств? И второй: а осталась ли в украинском законодательстве хоть одна норма, которая "способствует развитию языковой самобытности"?

Все это даже нельзя серьезно анализировать. Всем очевидно, что языковой закон 2019 года перегнул палку так, как ее перегибали разве что в Испании времен диктатора Франко, запрещавшего каталонский и баскский языки. Но даже у Франко не получилось превратить всю Испанию в испаноговорящую.

Ничего не выйдет и в Украине с насильственной украинизацией. Максимум, чего можно добиться, – поголовного знания языка на низком уровне. Но поголовного использования не будет никогда. Поэтому однажды закон все равно приведут в соответствие с реалиями общества.

Зеленский ждет "зрады" от Байдена и Меркель

Вчера Зеленский опубликовал твит, которым высказал пожелания к встрече президента США и канцлера Германии. Которые, впрочем, выглядят скорее как предупреждение насчет возможной "зрады".

Иначе нельзя трактовать слова о том, что "ценности, принципы и безопасность нельзя обменять на экономические интересы". И что надо "противодействовать агрессору, а не поощрять его". И что "никакого решения по Украине без Украины".

Короче говоря, украинский президент ретранслировал все свои страхи насчет встречи и высказал надежду, что они не сбудутся.

Правда, страхи эти явно преувеличены. У Джо Байдена и Ангелы Меркель явно нет общей цели "поощрять агрессора". Да и совместные решения по Украине им не нужны. Для них вообще на Украине свет клином не сошелся.

Что касается обмена ценностей на экономические интересы, то этого тоже не произойдет, но по другой причине: ценности Байдена явно не сходятся с экономическими интересами Меркель, поэтому уже объявлено, что вопрос "Северного потока-2" будет оставлен за скобками, чтобы не мешал договариваться по другим пунктам.

Прежде всего – по Китаю. Вот тут интерес у них общий, хотя и разный. Для Меркель это как раз "ценность", только материальная, которую она готова разменять на экономические интересы – если Байден в обмен предложит что-то ценное.

Так что "никакого решения по Украине без Украины". А вот "по Китаю без Китая" – это возможно.

Заработок для Минсоцполитики: проверка на бедность как способ коррупции

Пока Зеленский занят комментированием геополитических событий, его правительство занято уничтожением остатков социальной защиты населения. Минсоцполитики подготовил проект революционного постановления Кабмина, которое коснется миллионов семей. Причем очень болезненно.

Речь идет о верификации социальной помощи – но не через документы, а через непосредственную проверку. Министерство социальной политики, видимо, стоит переименовать в Министерство тотального контроля, поскольку оно предлагает ввести контролеров, которые будут ходить по домам и квартирам и определять, действительно ли нуждаются в помощи от государства те, кто ее получают.

Контроль предлагается обязательный: если "смотрящего" не пустят в квартиру, помощь от государства автоматически отменяется. При этом степень зажиточности "нахлебников" контролеры, видимо, будут определять на глаз. А это дает такое поле для маневра, что никакое НАБУ с новым видом коррупции не справится.

Ведь очевидно, что все эти проверки сведутся к вымогательству 200-500 гривен с каждой семьи за подтверждение ее нищего существования. Для каждой отдельной семьи вроде и немного за право получить пару тысяч субсидии, а для социальных служб, учитывая масштабы проверки, - очень даже приличный приварок. Таможня обзавидуется.

ЕС открыт для украинцев. До осени?

Евросоюз все-таки открыл для украинцев свои границы. Наши страну включили в белый список государств, гражданам которых разрешен въезд в шенгенскую зону. Причем на довольно простых условиях: не нужно ни ковид-паспорта, ни прививок, достаточно отрицательного теста на коронавирус.

Правда, существует уточнение, что отдельные страны могут ввести дополнительные ограничения.

Но главное ограничение, которое пока не названо, – это время.

До конца лета и, скорее всего, в сентябре границы ЕС будут открыты для украинцев. Но то, что происходит с модифицированной версией коронавируса в отдельных странах, с большой долей вероятности означает, что осенью новой волны эпидемии не избежать. А значит и границы могут вновь закрыться.