Власти Кубы, где на выходных вспыхнули сильнейшие за последние десятилетия массовые протесты, отменили налог на ввоз продуктов питания и медикаментов. Это позволит прибывающим на остров путешественникам ввозить продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости без уплаты импортных пошлин.

О нововведении сообщает ВВС.

В воскресенье тысячи людей вышли на улицы городов Кубы в знак протеста против нехватки продуктов питания и лекарств, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Теперь с понедельника, 19 июля, ограничения на ввоз таких товаров действовать перестанут.

Однако эта мера носит временный характер, поэтому критики правительства назвали ее слишком запоздалой и недостаточной.

О налоговой льготе объявил 14 июля премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Его тон был гораздо более примирительным, чем президента Мигеля Диас-Канеля, который по мере роста протестов призвал сторонников правительства выйти на улицы, чтобы защитить революцию, пишет ВВС.

В отличие от него Марреро Крус сказал, что отмена импортных пошлин "была требованием многих путешественников и было необходимо принять это решение".

Что значит отмена налогов?

Сейчас путешествующие на Кубу могут ввозить в страну без уплаты налогов до 10 кг лекарств. Однако они должны платить таможенные пошлины за ограниченное количество продуктов питания и предметов личной гигиены, которые им разрешено ввозить.

Некоторые кубинцы предложили отменить импортные пошлины в качестве меры уменьшения дефицита лекарств и продуктов питания на острове.

Правительство ввело налоги, чтобы сократить число "мулов" - курьеров, которые едут на Кубу из-за границы, загрузившись иностранными товарами и валютой.

Но эта мера коснулась не только кубинцев, покупавших у "мулов" вещи, которые нельзя было достать в государственных магазинах, но и тех, кто полагался на родственников за границей, обеспечивавших их продуктами и средствами гигиены.

"Мы не хотим подачек"

Хотя отмена налога на импорт рассматривается правительством как уступка протестующим, ее временный характер вызывает насмешки.

В соцсетях некоторые люди писали, что вышли на протест в стране, где несанкционированные публичные собрания вне закона, чтобы добиться гораздо большего, чем эта мелкая уступка.

"Нет, мы не хотим подачек. Мы хотим свободы. Кровь пролита на кубинских улицах не для того, чтобы завезти несколько лишних чемоданов", - написал в Твиттере критик власти и журналист Йоани Санчес.

Растущий гнев

С начала текущих беспорядков на Кубе по всей стране были арестованы десятки человек. Во вторник власти подтвердили, что один человек в ходе протестов скончался.

Новости о бунтах распространились в социальных сетях, где демонстранты размещали прямые трансляции митингов.

Мобильный доступ в интернет ввели на Кубе в последние несколько лет, но его обеспечивает государственная компания. После протестов интернет отключили, в чем многие обвиняли правительство, якобы пытающееся заблокировать связь.

Однако, как сообщило информационное агентство AFP, кубинские власти восстановили доступ к интернету в среду. Тем не менее некоторые платформы обмена сообщениями и социальные сети оставались заблокированными в сетях 3G и 4G, включая Facebook, WhatsApp и Twitter.

Похоже, что в последние дни в стране продолжаются аресты. Кубинская ютуберша Дина Старс во вторник во время интервью испанской телеведущей сказала, что ее приехали забрать силы безопасности. Позже она написала об этом в Instagram.

Экономический кризис

Протесты проходят на фоне тяжелого экономического кризиса. Туризм, один из наиболее важных секторов, пострадал из-за ограничений на поездки во время пандемии.

Сахар, который в основном идет на экспорт, является еще одним источником дохода для Кубы. Но урожай в этом году оказался намного хуже, чем ожидалось.

В результате государственные резервы иностранной валюты истощаются, а это означает, что власть не может покупать импортные товары для восполнения дефицита.

Куба обвинила США и их экономические санкции в протестах и ​​более серьезных проблемах Кубы. В среду США призвали освободить всех мирных демонстрантов, задержанных на Кубе во время недавних беспорядков.

"Страна" подробно анализировала, как Кубу охватили протесты и при чем здесь США.

Мы также писали, что эхо протестов докатилось до Украины: 14 июля в Киеве под посольством Кубы собрались сторонники и противники коммунистического строя.