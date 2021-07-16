В Николаеве будут судить оперуполномоченного криминальной полиции, который шантажировал коллегу интимными фотографиями.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 37-летний полицейский, узнав частную информацию об одном из своих коллег, требовал от него две тысячи долларов за неразглашение информации руководству и окружающим.

"8 марта 2021 противоправную деятельность полицейского прекращено сразу после получения им части неправомерной выгоды в размере 28 000 гривен на банковскую карту", - говорится в сообщении.

Николаевской областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции по факту за вымогательство неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Акт направлены в суд.

Как сообщала "Страна", в Одессе судья пожаловался на женщину, которая считает себя его женой и требует содержания. В документе говорится о том, что в 2017 году судья Бойчук расторг брак этой гражданки, а через два месяца она начала его преследовать. Таким образом, это длится уже четвертый год.

Напомним, что в Киеве фотограф шантажом через соцсеть вынуждал 9-летнюю девочку присылать ему свои интимные фото.