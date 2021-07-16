В Комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали всем странам не требовать от людей, совершающих международные поездки, подтверждения получения прививки от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В ВОЗ отметили, что такая ​​рекомендация была дана в связи с ограниченным доступом и несправедливым распределением вакцин от COVID-19 между государствами.

"Не требуйте подтверждения прививки от COVID-19 для международных поездок как единственного способа или условия, которые позволяют их, учитывая несправедливое распределение вакцин от COVID-19 в мире", - указали в сообщении комитета.

Как сообщала "Страна", после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.

"Это вранье, которым замглавы МОЗ пытается прикрыть халатность при перевозке вакцины. И самое ужасное, что судя по его заявлению, эту вакцину (с нарушенными условиями перевозки - Ред.) еще могут передать в центры вакцинации", - сказал Кравченко.

Напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, каких реакций после прививки от коронавируса нужно опасаться. Обычно такие реакции проходят через несколько дней, заверили в ведомстве. Но нужно следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не стоит сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пытаться самостоятельно лечиться антибиотиками.