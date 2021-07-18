Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали снимки с фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ". В объектив этих безобидных ловушек попали благородные олени.

Снимки опубликованы в Фейсбуке организации.

Как рассказали в заповеднике, сегодня благородного оленя можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто попадается под взгляд неусыпного ока исследовательских фотоловушек.

Эти красивые, выносливые и изящные копытные издавна были на Полесье привычным видом. Однако к началу ХХ века их почти истребили. Правда, еще до аварии на ЧАЭС охотничьи хозяйства Чернобыльского района понемногу восстановили поголовье оленей. Но настоящего расцвета их популяция достигла здесь в последние десятилетия.

Благородные олени стали наиболее многочисленным среди всех видов копытных. И сейчас в Чернобыльском заповеднике вид демонстрирует наиболее высокие приросты численности и высокую устойчивость популяции к хищникам и другим негативным факторам.

Олени едят не менее 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы, лишайники и тростник.

Равнинные олени живут оседло, держась стадами по 10 и более голов на сравнительно небольших участках (300-400 га летом и 200 га зимой). В горах они осуществляют большие сезонные переходы, проходя по 50 км в день.



Ранее "Страна" рассказывала, как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нашли идеально круглое озерцо - зеленое око Полесья.

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