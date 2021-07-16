Основатель Amazon Джефф Безос, который 20 июля отправится в космос на корабле New Shepard, возьмет с собой не только 82-летнюю американскую летчицу Уолли Фанк. С миллиардером также полетит 18-летний студент Оливер Дэмен. Таким образом, экипаж корабля будет включать самого пожилого и самого молодого астронавта в истории.

О новом члене экипажа сообщает сайт Blue Origin - компании, устраивающей полет.

Дэмен займет место пожелавшего остаться неизвестным мецената, который выиграл благотворительный аукцион, пожертвовав $28 миллионов на исследование космоса через организацию Club for the Future, связанную с Blue Origin. Благотворитель отказался от полета из-за "нестыковок в расписании".

"Мы благодарим победителя аукциона за его щедрую поддержку Club for the Future, и для нас большая честь приветствовать Оливера, летящего с нами на New Shepard", - сказал генеральный директор Blue Origin Боб Смит, добавив, что Оливер представляет новое поколение людей, которые построят дорогу в космос.

Полет на New Shepard осуществит детскую мечту Оливера, который увлекается космосом с четырех лет.

По данным CNBC, Дэмен не простой студент, а сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена, который и заплатил за место в экипаже, но позже вместо себя решил отправить Оливера.

Вместе с Безосом, Дэменом и Фанк на орбиту отправится брат Джеффа Марк.

Как писала "Страна", один миллиардер уже на днях покорил "преддверие космоса". 11 июля богач Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный космический полет на ракетоплане VSS Unity, который был создан с помощью его фирмы Virgin Galactic.

К слову, у Безоса этот полет не считают космическим.