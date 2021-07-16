В Бельгии в ночь с 14 на 15 июля произошла авария на атомной электростанции "Доэль". Предварительно, на ядерном реакторе "Доэль-2" случилась утечка водорода, из-за чего его останавливали вручную.

Об этом сообщается на сайте Федерального агентства атомного контроля Бельгии.

Как говорится в сообщении, сотрудники энергетической корпорации Engie Electrabel заметили быстрое увеличение потребления водорода в генераторе, что обычно указывает на утечку. Поэтому было решено остановить реактор, чтобы свести к минимуму любые возможные риски.

Сейчас ситуация находится под контролем, заверили в агентстве. Тем не менее оно внимательно следит за ситуацией и выясняет причину утечки совместно с Engie Electrabel.

Реактор не может быть перезапущен, пока утечка не будет устранена, заявили в ведомстве.

"Утечка водорода в генераторе переменного тока конкретно не связана с работой атомной электростанции; она может произойти на других типах электростанций. Однако в ядерной отрасли применяются очень строгие стандарты, поэтому в случае возможного риска действия принимаются очень быстро. Генератор расположен в неядерной части АЭС и охлаждается водородом", - добавили в агентстве.

Атомная электростанция, где произошел инцидент, расположена в 140 километрах от города Аахен. "Доэль" - одна из двух бельгийских атомных электростанций.

В конце июня "Страна" сообщала, что в Ровенской области произошло аварийное отключение четвертого энергоблока атомной электростанции.

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