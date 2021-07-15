В четверг, 15 июля, американский Университет Джонса Хопкинса присвоил степень почетного доктора канцлеру Германии Ангеле Меркель за "ее принципиальное и мужественное глобальное лидерство". Во время беседы с участниками церемонии политик попыталась представить, каким будет ее первый день после ухода с должности канцлера.

Запись церемонии опубликовал Ютуб-канал университета.

"Возможно, я по привычке начну думать, что сегодня меня ждет, и после этого быстро пойму, что теперь эти задачи выполняет другой человек. Думаю, мне это очень понравится. Я возьму паузу, чтобы подумать, в чем заключаются мои интересы, поскольку за последние 16 лет у меня было мало времени на это", - сказала Меркель.

Степень почетного доктора Меркель торжественно присудил президент Университета Джонса Хопкинса Рональд Дениэлс. Он передал гостье из ФРГ мантию и диплом. Меркель долго не могла надеть мантию и немного запуталась в ней, на помощь ей пришел президент университета.

На церемонии Меркель говорила по-немецки, при этом перевод на английский не транслировался. Канцлер в ответном слове отметила, что мир хочет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Она также рассказала, что пользуется статистическими данными университета о пандемии.

В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель. В пятый раз свою кандидатуру на пост она выдвигать не стала.

Выборы в парламент ФРГ запланированы на 26 сентября. Победившая партия получит возможность выставить канцлера или сформировать правительство - скорее всего, в коалиции с другими политическими силами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) выступает Армин Лашет, от "зеленых" - Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц.

Согласно опросам, наибольшей популярностью у избирателей пользуется ХДС, а "зеленые" и СДПГ делят второе место, отставая от консерваторов примерно на 10 процентных пунктов.

В США Меркель встретилась с главой Белого дома Джо Байденом.

Пока она находится в поездке, Германия страдает от сильнейшего наводнения, которое унесло жизни минимум 19 человек.