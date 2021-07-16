Энтомологическое общество Америки в рамках развернувшейся в стране борьбы с расизмом до конца года намерено переименовать некоторые виды бабочек и муравьев.

В их старых названиях есть слово "цыганский" (gipsy по-английски). Из-за этого наименования сочли неуместным и оскорбительным для ромского народа.

Об этом сообщается на сайте крупнейшего в США и мире объединение экспертов по насекомым.

Речь идет о Lymantria dispar (англ. Gypsy Moth) - непарном шелкопряде, или непарнике, и Aphaenogaster araneoides (англ. Gypsy Ant) - цыганском муравье.

Бабочка Lymantria dispar попала из Европы в США в 1869 году. Она серьезно вредит лесам Северной Америки и наносит ущерб сельскому хозяйству. На стадии гусеницы насекомое питается 300 видами деревьев и кустарников. После контакта с непарным шелкопрядом растения практически беспомощны перед болезнями и другими вредителями. В конечном счете они могут убить дерево.

Английское наименование "цыганский мотылек" используется минимум с 1908 года.

"Слова имеют значение. И то, какими словами мы что-то называем, важно. Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно принесло ромскому народу большую боль", - считает исполнительный директор Энтомологического общества США Крис Стелциг.

Термин "цыганский муравей" для обозначения вида Aphaenogaster araneoides был утвержден совсем недавно, в 2006 году. Его популяризовал Терри МакГлинн - профессор биологии из Калифорнийского государственного университета.

"Эти насекомые - странствующие существа, которые перемещаются с одного места на другое. В каком-то конкретном гнезде они остаются на какое-то время, но они никогда не будут использовать его постоянно", - так профессор описал Aphaenogaster araneoides.

По словам МакГлинна, его коллега предложил назвать муравьев цыганскими за эту особенность, и он согласился. Правда, пожалел уже через несколько лет.

Новые названия для насекомых придумает группа добровольцев. Они будут предложены на рассмотрение специального комитета, а потом - руководства организации. Энтомологическое общество надеется переименовать бабочек и муравьев уже в этом году.

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