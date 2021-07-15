Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о направлении военнослужащих и полицейских для участия от Украины в миротворческой миссии ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго в Африке.

Соответствующий указ от 15 июля опубликован пресс-службой главы государства.

"Направить для участия Украины в миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины общей численностью до 20 человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек", - говорится в документе.

Решение об этом принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с Законом "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Как сообщала "Страна", в Гвинее официально объявили о победе над лихорадкой Эбола. Ранее соседние страны, Сьерра-Леоне и Либерия, привели своих граждан в состояние повышенной готовности. Именно эти страны стали эпицентром смертоносной эпидемии в течение 2014-2016 гг., когда погибло более 11,3 тысяч человек.

Напомним, что в Конго в мае 2021 из-за извержения вулкана погибли 100 человек.