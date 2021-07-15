Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС так велика, что до сих пор на ней есть неисследованные участки. Недавно, во время облета прошлогодних пожарищ, ученые обнаружили в одном из заповедных уголков озеро почти идеальной круглой формы.

Об этом пресс-служба заповедника сообщает в Фейсбуке.

Некогда на месте озера был пруд вблизи полесского села. Искусственный водоем имел форму неправильной трапеции, в него впадали из него вытекали каналы.

После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию пруда, уровень воды в нем упал, а форма водного зеркала стала практически круглой. Теперь водоем напоминает око Полесья.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Чернобыльском биосферном заповеднике в разгаре сезон цветения луговых трав, многие из которых относятся к лечебным. Однако собирать их возле ЧАЭС запрещено.

Мы также публиковали фото из зоны отчуждения, на котором видно, как природа побеждает цивилизацию.