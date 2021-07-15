В Центре общественного здоровья заявили, что массовая вакцинация поможет недопустить появления новых опасных штаммов коронавируса COVID-19 и не приведет к его мутации.

"Массовая вакцинация не только не приведет к мутации коронавируса SARS-CoV-2, но и наоборот поможет предотвратить это посредством коллективного иммунитета. Чем больше людей болеет, тем больше возможностей у вируса изменяться и испытывать жизнеспособность своих новых вариантов. Если прививать значительную часть населения, то у вирусов не будет благоприятных условий для мутации и появляться меньше новых штаммов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом после скандала с нарушениями при транспортировке вакцины Pfizer глава Национальной медицинской палаты Украины обвинил Минздрав во лжи. По его словам, подобные нарушения холодовой цепи при перевозке вакцины происходят тотально по всей Украине, просто пока только один этот факт в Харькове получилось предать публичной огласке.

"Это вранье, которым замглавы МОЗ пытается прикрыть халатность при перевозке вакцины. И самое ужасное, что судя по его заявлению, эту вакцину (с обнаруженным нарушением режима перевозки - Ред.) еще могут передать в центры вакцинации", - сказал Кравченко.

Как сообщала "Страна", в Украине выявлены четыре случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта". Часть из заболевших недавно вернулись из России.

"Важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска - людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, в частности онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родственникам и людям, проживающим с ними или ухаживающим за ними", - сообщили в Центре общественного здоровья.

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