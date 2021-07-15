Украинский пограничник подобрал на дороге случайного попутчика и распознал в нем преступника, разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает в Фейсбуке Госпогранслужба Украины.

14 июля, по пути к месту отдыха из города Новопсков, военнослужащий Луганского отряда увидел, как у дороги голосует человек. Пограничник ехал в автомобиле с семьей, но в салоне было место, и он подобрал попутчика. Как выяснилось, тот ехал от родственников домой в Волноваху.

По дороге мужчины разговорились. Во время беседы пассажир рассказывал о себе и назвал свои имя и фамилию. После этого у пограничника возникли подозрения относительно его причастности к совершению уголовного преступления.

Подъехав к Северодонецку, пограничник остановился на заправке. Пока подозрительный попутчик сидел в машине, водитель позвонил в отдел пограничной службы, чтобы убедиться в обоснованности своих подозрений. Он назвал фамилию попутчика и узнал, что тот находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса - изнасилование. Сразу после этого пограничник вызвал сотрудников Национальной полиции.

Пограничник затягивал время, чтобы у правонарушителя не возникало подозрений о скором прибытии за ним наряда. Вскоре пограничник передал преступника сотрудникам правоохранительных органов.

Дальнейшую судьбу преступника решит суд.

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