В июне 2021 года в Украине официально зарегистрировали 1328 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 352 пациентов диагностирован СПИД, а 130 человек умерли от СПИДа.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июне 2021:

▪️ гетеросексуальный - 796;

▪️ гомосексуальный - 47;

▪️ парентерально - 480;

▪️ вертикальный - 156;

▪️ неизвестен - 1.

ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить! В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей.

Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенного лечения, можно достичь такого уровня, что количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерная, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт.

Быстрый тест можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин вашего времени.

Как сообщала "Страна", в России трудовых мигрантов из Украины станут проверять на ВИЧ, наркотики и инфекции. Изначально законопроект предлагал, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении.

Молодежь, которая проводит вечера в ночных клубах, может сталкиваться там с предложением приобрести так называемые клубные наркотики. Мы подчеркиваем, что вариант воздержаться от употребления наркотиков всегда лучше, чем их прием! Однако если это уже произошло, позаботьтесь о собственной безопасности и всегда имейте рядом человека, который не употреблял, чтобы он мог следить за вашим состоянием и поведением.

Напомним, что в Украине вирусными гепатитами В и С заразились и болеют почти 2 миллиона человек.