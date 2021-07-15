Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что причиной отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел стала просьба президента Владимира Зеленского.

Об этом Геращенко сказал в эфире программы "Народ против" с Натальей Влащенко на телеканале "Украина 24".

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение. Это решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно довольно давно готовилось, и в узком кругу это было довольно давно известно. Никакого отношения визит и встреча со временным поверенным США Джорджем Кентом не имели к событиям по отставке министра абсолютно", - заверил Геращенко.

Замминистра также сказал, что Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за семь лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".

"После отпуска он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту, чтобы сохранять и беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях там, где это делает президент", - сообщил Геращенко.

Кроме того, по его словам, Аваков будет помогать в работе на посту министра МВД Денису Монастырскому.

"Они хорошо знакомы, и определенная преемственность - это хорошо. Что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности", - резюмировал Геращенко.

"Страна" еще до подачи Аваковым заявления 13 июля писала о возможной отставке министра и о том, что за этим стоит президент. По нашей информации, Аваков встречался с Зеленским накануне увольнения.

Мы также рассказывали, что 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку.