В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №5463 о введении в Украине онлайн-прописки. "За" проголосовал 251 народный депутат.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.

Согласно проекту, место проживания декларируется как:

жилье, которое находится в частной собственности;

жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).

А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.

Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.

"Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания - 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи", - заверили в министерстве.

Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дия" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.

"Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена ​​в течение суток", - сообщили в ведомстве.

В конце июня комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об онлайн-прописке граждан Украины.

Как сообщала "Страна", в Россия решили упростить правила получения гражданства и вида на жительство для соотечественников.

Напомним, что в Верховной Раде проголосовали за упрощение получения документов для переселенцев.