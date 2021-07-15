В Верховной Раде одобрили законопроект об онлайн-прописке украинцев
В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №5463 о введении в Украине онлайн-прописки. "За" проголосовал 251 народный депутат.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Закон вводит декларацию и регистрацию места проживания в электронной форме. В документе объясняется разница между понятиями.
Согласно проекту, место проживания декларируется как:
жилье, которое находится в частной собственности;
жилье, предназначенном для краткосрочного проживания (общежитиях, военных частях, специализированном социальном учреждении, стационарном социально-медицинском учреждении и т.п.).
А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.
В законе прописан перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места жительства.
Запрещается требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, нежели предусмотренных этим законопроектом, документов.
В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что принятый проект закона окончательно отменит "штамп о прописке" и бумажную справку о месте жительства к ID-карте.
"Вместо хождения по нескольким учреждениях и месяца ожидания - 10 минут на заполнение заявления и сутки на его обработку. Также регистрация не будет влиять на жизненные ситуации вроде оформления пенсии или получения медицинской помощи", - заверили в министерстве.
Воспользоваться услугой очень легко. На портале "Дия" гражданин может выбрать пункт "Регистрация места проживания" и заполнить заявление.
"Владелец жилья, где вы живете, подтвердит запрос и позволит зарегистрироваться в жилье, которое внесено в реестр недвижимого имущества. Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, а снятие с предыдущего места также произойдет автоматически. Услуга будет предоставлена в течение суток", - сообщили в ведомстве.
В конце июня комитет по правам человека рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об онлайн-прописке граждан Украины.
Как сообщала "Страна", в Россия решили упростить правила получения гражданства и вида на жительство для соотечественников.
Напомним, что в Верховной Раде проголосовали за упрощение получения документов для переселенцев.