В МОЗ объяснили украинцам, каких реакций после прививки от коронавируса нужно опасаться
Поскольку в Украине идет кампания иммунизации против коронавируса и десятки тысяч людей ежедневно прививаются, Минздрав решил дать советы, на что следует обращать внимание после введения дозы. В ведомстве разъяснили, какие реакции организма являются нормальными, а после каких нужно немедленно обратиться к врачу.
Инструкция опубликована в Фейсбуке Минздрава 15 июля.
После прививки организм может реагировать на вакцину. Вот перечень возможных реакций:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница;
- головокружение.
Обычно такие реакции проходят через несколько дней, заверили в ведомстве. Но нужно следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не стоит сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пытаться самостоятельно лечиться антибиотиками.
Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут в пункте вакцинации, чтобы в случае необходимости можно было оказать срочную помощь.
Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:
- судороги;
- потеря сознания;
- рвота;
- сыпь на теле;
- сильная боль;
- температура выше 38°C;
- спутанность речи.
Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.
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