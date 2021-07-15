Поскольку в Украине идет кампания иммунизации против коронавируса и десятки тысяч людей ежедневно прививаются, Минздрав решил дать советы, на что следует обращать внимание после введения дозы. В ведомстве разъяснили, какие реакции организма являются нормальными, а после каких нужно немедленно обратиться к врачу.

Инструкция опубликована в Фейсбуке Минздрава 15 июля.

После прививки организм может реагировать на вакцину. Вот перечень возможных реакций:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница;

головокружение.

Обычно такие реакции проходят через несколько дней, заверили в ведомстве. Но нужно следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не стоит сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пытаться самостоятельно лечиться антибиотиками.

Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут в пункте вакцинации, чтобы в случае необходимости можно было оказать срочную помощь.

Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:

судороги;

потеря сознания;

рвота;

сыпь на теле;

сильная боль;

температура выше 38°C;

спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.

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