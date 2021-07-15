Побочные реакции на вакцину нельзя лечить самим. Фото: gov.spb.ru

Поскольку в Украине идет кампания иммунизации против коронавируса и десятки тысяч людей ежедневно прививаются, Минздрав решил дать советы, на что следует обращать внимание после введения дозы. В ведомстве разъяснили, какие реакции организма являются нормальными, а после каких нужно немедленно обратиться к врачу.

Инструкция опубликована в Фейсбуке Минздрава 15 июля.

После прививки организм может реагировать на вакцину. Вот перечень возможных реакций:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • увеличенные лимфатические узлы;
  • тошнота;
  • утомляемость;
  • бессонница;
  • головокружение.

Обычно такие реакции проходят через несколько дней, заверили в ведомстве. Но нужно следить за тем, как реагирует организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не стоит сбивать невысокую температуру и ни в коем случае не пытаться самостоятельно лечиться антибиотиками.

Другой риск при прививке - аллергические реакции. Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут в пункте вакцинации, чтобы в случае необходимости можно было оказать срочную помощь.

Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:

  • судороги;
  • потеря сознания;
  • рвота;
  • сыпь на теле;
  • сильная боль;
  • температура выше 38°C;
  • спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.

Скриншот из Фейсбука МОЗ

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